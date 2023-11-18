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Французький машинобудівний концерн Alstom до кінця року піде з Росії

Субота 18 листопада 2023 00:13
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Французький машинобудівний концерн Alstom до кінця року піде з Росії Фото: концерн Alstom до кінця року піде з Росії (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Французький концерн Alstom залишить російський ринок, вийшовши зі складу акціонерів "Трансмашхолдингу" (ТМХ) до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

За словами гендиректора ТМХ Кирила Липи, до кінця року французький концерн має вийти зі складу акціонерів компанії, продавши 20% своїх акцій.

Інші 80% акцій головної компанії ТМХ, Transmashholding Limited, належать російським акціонерам.

У березні 2022 року Alstom заявив про зупинення всіх поставок та майбутніх інвестицій до Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що відомо про Alstom

Alstom – це велика французька машинобудівна компанія, один із світових лідерів із виробництва енергетичного обладнання та залізничного транспорту. Компанія випускає енергогенеруюче обладнання, залізничні локомотиви, високошвидкісні електропоїзди, трамваї та електрофільтри для промислового виробництва. Раніше компанія також мала у своєму складі суднобудівний підрозділ.

Міжнародний бізнес активно залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу низки санкцій проти РФ багато іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії та залишити ринок країни-агресора.

Нещодавно японський рітейлер Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином, компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Також одна із найбільших страхових груп Європи компанія Uniqa продала свій бізнес у Росії і таким чином залишила її ринок.

Крім того, повідомлялося, що бельгійський виробник будматеріалів Etex остаточно залишив російський ринок.

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