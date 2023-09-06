Один із найбільших виробників будматеріалів у Європі Etex покинув ринок РФ

Бельгійська компанія Etex остаточно покинула російський ринок. Це один з найбільших виробників будматеріалів у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

"НАЗК вітає рішення бельгійської компанії Etex про вихід з Російської Федерації. Таким рішенням компанія зробила вибір на користь соціально-відповідального бізнесу та демократії", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Etex є одним із європейських лідерів із виробництва будівельних матеріалів, володіє більш ніж 110 виробничими майданчиками у 42 країнах світу.

Що на це вплинуло

Зазначається, що завдяки активній роботі Посольства України в Бельгії та МЗС України рада директорів компанії, дізнавшись про заплановане внесення її до переліку "міжнародних спонсорів війни", ухвалила рішення про відчуження двох підприємств російської компанії "Ursa", якими володіла "Etex", та остаточний вихід з російського ринку.

Також компанія розглядає і питання відновлення своєї діяльності в Україні.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

Нещодавно японський ритейлер Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Також одна з найбільших страхових груп Європи компанія Uniqa продала свій бізнес у Росії і таким чином покинула її ринок.