Французький канал RTL назвав турне Зеленського "гастролями шапіто". Посол вимагає вибачень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського дипломата у Twitter .

В ефірі каналу французька ведуча розповідає, що Зеленський 15 травня приїхав до Єлисейського палацу "зі своїм шапіто". При цьому комік Лорран Герра вирішив висміяти анонс турне глави української держави і представив його як оголошення циркового виступу. Фрагменти висловлювань на телеканалі RTL оприлюднили у них у Twitter з підписом "Цирк Зеленського скоро у вас".

"Який цинізм і нетактовність, не властиві народу дружньої Франції. Ні співчуття, ні відповідальності. Я вимагаю вибачення перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу та за можливість насолоджуватися легкістю життя", - наголосив Омельченко.