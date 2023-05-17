Французский канал RTL назвал турне Зеленского "гастролями шапито". Посол требует извинений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского дипломата в Twitter .

В эфире канала французская ведущая рассказывает, что Зеленский 15 мая приехал в Елисейский дворец "со своим шапито". При этом комик Лорран Герра решил высмеять анонс турне главы украинского государства и представил его в качестве объявление циркового выступления. Фрагменты высказываний на телеканале RTL обнародовали у них в Twitter с подписью "Цирк Зеленского скоро у вас".

"Каков цинизм и бестактность, не свойственные народу дружественной Франции. Ни сострадания, ни ответственности. Я требую прощения перед моим президентом и моим народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, а также за вашу и за возможность наслаждаться легкостью жизни", - подчеркнул Омельченко.