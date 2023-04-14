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France 24 зняв скандальний сюжет про окупантів: у МЗС анонсували відповідальність

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Київ, П'ятниця 14 квітня 2023 22:04
France 24 зняв скандальний сюжет про окупантів: у МЗС анонсували відповідальність Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Французькі журналісти телеканалу France 24 поїхали знімати сюжет про російських військових на тимчасово окупованих територіях України. Представники ЗМІ порушили українське законодавство та будуть відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Twitter.

"Репортаж France 24 про те, що російські війська готуються вбити українців, є ганьбою для журналістики. Виїзд на окуповані території без згоди України є порушенням законодавства України, і ті, хто бере участь у таких діях, нестимуть відповідальність згідно із законом", - наголосив Ніколенко.

Що передувало

Учора, 13 квітня, на сайті французького телеканалу France 24 оприлюднили сюжет, у якому журналісти показували підготовку російських окупантів до боїв під час можливого контрнаступу України.

Вони приїхали на тимчасово окуповані території та брали коментарі у солдатів РФ, які розповсюджували прокремлівську пропаганду. Також у відео була присутня пропагандистська символіка країни-агресора.

Станом на вечір 14 квітня сюжет був видалений з сайту France 24. Зараз під час його відкриття видає помилку 404.

Нагадаємо, раніше Ніколенко заявляв, що видання Financial Times опублікувало статтю, в якій є маніпуляція на предмет нібито "занепокоєння Молдови збільшенням контрабанди зброї з України".

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