France 24 зняв скандальний сюжет про окупантів: у МЗС анонсували відповідальність
Французькі журналісти телеканалу France 24 поїхали знімати сюжет про російських військових на тимчасово окупованих територіях України. Представники ЗМІ порушили українське законодавство та будуть відповідати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Twitter.
"Репортаж France 24 про те, що російські війська готуються вбити українців, є ганьбою для журналістики. Виїзд на окуповані території без згоди України є порушенням законодавства України, і ті, хто бере участь у таких діях, нестимуть відповідальність згідно із законом", - наголосив Ніколенко.
Що передувало
Учора, 13 квітня, на сайті французького телеканалу France 24 оприлюднили сюжет, у якому журналісти показували підготовку російських окупантів до боїв під час можливого контрнаступу України.
Вони приїхали на тимчасово окуповані території та брали коментарі у солдатів РФ, які розповсюджували прокремлівську пропаганду. Також у відео була присутня пропагандистська символіка країни-агресора.
Станом на вечір 14 квітня сюжет був видалений з сайту France 24. Зараз під час його відкриття видає помилку 404.
Нагадаємо, раніше Ніколенко заявляв, що видання Financial Times опублікувало статтю, в якій є маніпуляція на предмет нібито "занепокоєння Молдови збільшенням контрабанди зброї з України".
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