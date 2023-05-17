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Французький канал RTL назвав турне Зеленського "гастролями шапіто". Посол вимагає вибачень

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Середа 17 травня 2023 15:49
Французький канал RTL назвав турне Зеленського "гастролями шапіто". Посол вимагає вибачень Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Франції ведучі телеканалу RTL назвали поїздку президента України Володимира Зеленського країнами Європи "гастролями цирку-шапіто". Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагав вибачень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського дипломата у Twitter.

В ефірі каналу французька ведуча розповідає, що Зеленський 15 травня приїхав до Єлисейського палацу "зі своїм шапіто". При цьому комік Лорран Герра вирішив висміяти анонс турне глави української держави і представив його як оголошення циркового виступу. Фрагменти висловлювань на телеканалі RTL оприлюднили у них у Twitter з підписом "Цирк Зеленського скоро у вас".

"Який цинізм і нетактовність, не властиві народу дружньої Франції. Ні співчуття, ні відповідальності. Я вимагаю вибачення перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу та за можливість насолоджуватися легкістю життя", - наголосив Омельченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що французькі журналісти телеканалу France 24 поїхали знімати сюжет про російських військових на тимчасово окупованих територіях України.

У МЗС розкритикували такі дії та пригрозили відповідальністю за порушення законів України.

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