Французький канал RTL назвав турне Зеленського "гастролями шапіто". Посол вимагає вибачень

В ефірі каналу французька ведуча розповідає, що Зеленський 15 травня приїхав до Єлисейського палацу "зі своїм шапіто". При цьому комік Лорран Герра вирішив висміяти анонс турне глави української держави і представив його як оголошення циркового виступу. Фрагменти висловлювань на телеканалі RTL оприлюднили у них у Twitter з підписом "Цирк Зеленського скоро у вас".

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami . Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mi Président et mon peuple qui souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la posibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk