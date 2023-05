Французский канал RTL назвал турне Зеленского "гастролями шапито". Посол требует извинений

В эфире канала французская ведущая рассказывает, что Зеленский 15 мая приехал в Елисейский дворец "со своим шапито". При этом комик Лорран Герра решил высмеять анонс турне главы украинского государства и представил его в качестве объявление циркового выступления. Фрагменты высказываний на телеканале RTL обнародовали у них в Twitter с подписью "Цирк Зеленского скоро у вас".

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuplequi souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk