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Французский канал RTL назвал турне Зеленского "гастролями шапито". Посол требует извинений

Новина українською →
Среда 17 мая 2023 15:49
Французский канал RTL назвал турне Зеленского "гастролями шапито". Посол требует извинений Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции ведущие телеканала RTL назвали поездку президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы "гастролями цирка-шапито". Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского дипломата в Twitter.

В эфире канала французская ведущая рассказывает, что Зеленский 15 мая приехал в Елисейский дворец "со своим шапито". При этом комик Лорран Герра решил высмеять анонс турне главы украинского государства и представил его в качестве объявление циркового выступления. Фрагменты высказываний на телеканале RTL обнародовали у них в Twitter с подписью "Цирк Зеленского скоро у вас".

"Каков цинизм и бестактность, не свойственные народу дружественной Франции. Ни сострадания, ни ответственности. Я требую прощения перед моим президентом и моим народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, а также за вашу и за возможность наслаждаться легкостью жизни", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, ранее стало известно, что французские журналисты телеканала France 24 поехали снимать сюжет о российских военных на временно оккупированных территориях Украины.

В МИД раскритиковали такие действия и пригрозили ответственностью за нарушение законов Украины.

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