Французский канал RTL назвал турне Зеленского "гастролями шапито". Посол требует извинений
Во Франции ведущие телеканала RTL назвали поездку президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы "гастролями цирка-шапито". Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского дипломата в Twitter.
В эфире канала французская ведущая рассказывает, что Зеленский 15 мая приехал в Елисейский дворец "со своим шапито". При этом комик Лорран Герра решил высмеять анонс турне главы украинского государства и представил его в качестве объявление циркового выступления. Фрагменты высказываний на телеканале RTL обнародовали у них в Twitter с подписью "Цирк Зеленского скоро у вас".
Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuplequi souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk— Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) May 16, 2023
"Каков цинизм и бестактность, не свойственные народу дружественной Франции. Ни сострадания, ни ответственности. Я требую прощения перед моим президентом и моим народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, а также за вашу и за возможность наслаждаться легкостью жизни", - подчеркнул Омельченко.
Напомним, ранее стало известно, что французские журналисты телеканала France 24 поехали снимать сюжет о российских военных на временно оккупированных территориях Украины.
В МИД раскритиковали такие действия и пригрозили ответственностью за нарушение законов Украины.
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