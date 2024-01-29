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У французькій інвестиційній компанії назвали суму, за яку готові купити lifecell

Понеділок 29 січня 2024 17:38
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У французькій інвестиційній компанії назвали суму, за яку готові купити lifecell Фото: французька інвестиційна компанія хоче купити lifecell (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Власник французької інвестиційної компанії NJJ Capital мільярдер Ксав'є Ньєль розповів про готовність заплатити підрозділу турецької компанії Turkcell в Україні за придбання мобільного оператора lifecell 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Французький бізнесмен називає вартість імовірної угоди "дешевою" порівняно з прибутком українського мобільного оператора.

Телекомунікаційні операції Niel вже ведуться в сусідній Польщі через Iliad. Також Ніель на сьогоднішній зустрічі з Паризькою прес-асоціацією для ділових журналістів заявив, що великий обсяг трафіку в роумінгу між країнами означає, що угода "має сенс".

Про угоду спочатку було оголошено наприкінці грудня 2023 року, вартість не називалася. Передбачається, що угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower.

За словами Ніеля, угода також очікує перевірок регуляторів, включаючи схвалення з боку українського антимонопольного комітету (АМКУ).

Питання щодо продажу lifecell

Напередодні Нового року турецька компанія Turkcell оголосила про продаж українського мобільного оператора Lifecell французькій інвестиційній компанії NJJ Capital, яка належить мільярдеру Ксав'є Ньєлю. Зазначалося, що договір про продаж було підписано 29 грудня 2023 року.

Тоді було заявлено, що номінальна вартість компанії становила 12,7 млрд грн. Також було повідомлено, що передача активів ще не завершилася.

Нагадаємо, станом на кінець третього кварталу минулого року Lifecell мала близько 9,1 млн активних абонентів.

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