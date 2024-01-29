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Во французской инвестиционной компании назвали сумму, за которую готовы купить lifecell

Понедельник 29 января 2024 17:38
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Во французской инвестиционной компании назвали сумму, за которую готовы купить lifecell Фото: французская инвестиционная компания хочет купить lifecell (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Владелец французской инвестиционной компании NJJ Capital миллиардер Ксавье Ньель рассказал о готовности заплатить подразделению турецкой компании Turkcell в Украине за покупку мобильного оператора lifecell 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Французский бизнесмен называет стоимость вероятной сделки "дешевой" по сравнению с прибылью украинского мобильного оператора.

Телекоммуникационные операции Niel уже ведутся в соседней Польше через Iliad. Также Ниэль на сегодняшней встрече с Парижской пресс-ассоциацией для деловых журналистов заявил, что большой объем трафика в роуминге между странами означает, что соглашение "имеет смысл".

О сделке первоначально было объявлено в конце декабря 2023 года, стоимость не называлась. Предполагается, что сделка предоставит NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower.

По словам Ниэля, соглашение также ожидает проверок регуляторов, включая одобрение со стороны украинского антимонопольного комитета (АМКУ).

Вопрос о продаже lifecell

В канун Нового года турецкая компания Turkcell объявила о продаже украинского мобильного оператора Lifecell французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю. Отмечалось, что договор о продаже был подписан 29 декабря 2023 года.

Тогда было заявлено, что номинальная стоимость компании составила 12,7 млрд. грн. Также сообщалось, что передача активов еще не завершилась.

Напомним, по состоянию на конец третьего квартала прошлого года Lifecell насчитывала около 9,1 млн активных абонентов.

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