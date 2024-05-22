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Французький депутат: нам треба, щоб Росія забралася з України, включаючи Крим

Фото: у Франції заявили, що РФ повинна забратися з України, включаючи Крим (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Франція вважає, що Європа повинна оцінити загрози, які становить режим Володимира Путіна. Потрібно, що Росія забралася з України, включаючи Крим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю.

Він наголосив, що Європі і Франції, зокрема, потрібно чітко встановити, які екзистенційні загрози може становити режим російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, на думку французького депутата, головна мета наразі - це підтримка України для перемоги у війні. Байю додав, що останніми місяцями у публічному просторі більше йшлося про підтримку України для того, щоб вона не програла, а це несе інший сенс.

"Нам потрібна глобальна перемога. Нам потрібна чиста перемога. Нам потрібно, щоб Путін залишився не при справі, а Росія - забралася з України, включаючи Крим, очевидно", - заявив Байю.

 

Допомога Франції для України

Варто зазначити, що Франція - одна з країн ЄС, яка підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення. Париж надав зброю, гуманітарну та фінансову допомогу, підтримав санкції проти Росії. Також у Франції навчаються українські військові.

Президент Франції Еммануель Макрон на початку повномасштабної війни намагався провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте результатів це не принесло.

На початку 2024 року Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії. Він заявив, що не виключає розміщення західних військ в Україні. Хоч це і викликало багато дискусій серед партнерів, деякі країни підтримали позицію французького президента.

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