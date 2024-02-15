Французький бар'єр. Як "Шахтар" із представниками Ліги 1 в плей-офф єврокубків грав

Турнірні шляхи "гірників" із представниками чемпіонату Франції перетнулися в сезоні 1979/80 Кубка УЄФА. У першому раунді турніру, що тоді розпочинався з 1/16 фіналу, команда Віктора Носова зустрілася з "Монако". На донецькому стадіоні "Локомотив" спершу все складалося непогано для "Шахтаря" – Соколовський оформив дубль до 70-ї хвилини. Але Петі на 80-й хвилині подарував монегаскам важливий колись виїзний гол.

У жовтні 1979-го на стадіоні "Луї ІІ" у маленькому, але гордому князівстві донеччани протрималися один тайм. Але на старті другої половини "Монако" шокував гостей двома голами впродовж п'яти хвилин у виконанні Онніса та Дальже. Отямитися від подвійного удару "Шахтар" так і не спромігся і вилетів із єврокубків до наступного сезону.

А далі хитрий жереб не зводив "гірників" із французькими командами понад чверть століття. Аж у сезоні 2005/06 доля звела "Шахтар" у тій же 1/16 фіналу Кубка УЄФА з "Ліллем". Той матч, як і прийдешній проти "Марселя", був першим після зимової паузи і відбувся... 15 лютого. У першому таймі за "догів" забив Фоверже, а після перерви його заспів підтримали Дерніс і Одемвінгі.

Та донеччани не здалися і у фінальні хвилини оформили два голи (Брандао, Маріка) та загалом у непоганому гуморі підійшли до матчу-відповіді. Утім, тижня для виходу на оптимальні кондиції команді Мірчі Луческу не вистачило. На донецькому РСК "Олімпійський" український гранд так і не забив. Щоправда, і не пропустив. Та цього виявилося замало для путівки в наступний раунд.

Шанс поквитатися з Францією випав "Шахтарю" вже в наступному сезоні. На тій же стадії другого за рангом єврокубка "гірникам" випав "Нансі". На лютневому морозі в Донецьку команди обмінялися забитими м'ячами під завісу зустрічі. У лавах лотарінгійців відзначився Фортюне, а від підопічних Луческу відповів Срна.

Долю зустрічі у Франції вирішив один гол. Його в середині другої половини оформив Фернандінью після сольного проходу. Вилетів "Шахтар" у наступному раунді від "Севільї" зі саме тим трагічним голом воротаря Палопа на останніх секундах матчу-відповіді.

Нове побачення з французькими колективами відбулося в сезоні 2008/09. То був історичний розіграш Кубка УЄФА – останній до перетворення в Лігу Європи та переможний для "Шахтаря". На шляху до трофею "гірники" вибили "Марсель" у чвертьфіналі. Удома донеччани розібралися з провансальцями завдяки голам Хюбшмана та Жадсона.

Натомість на "Велодромі" команди обмінялися голами до перерви. На забитий м'яч Фернандінью "Олімпік" відповів забитим м'ячем Бен Арфа. За таких обставин підопічним Еріка Гереца треба було оформити ще три м'ячі, щоб вийти в півфінал. Та "Марсель" не тільки не впорався з цим завданням, а й на фінальних хвилинах пропустив від Луїса Адріано.

У сезоні 2021/22 "Шахтар" зустрівся в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів із "Монако". У вишуканому князівстві "гірники" під керівництвом Роберто Де Дзербі несподівано здобули мінімальну перемогу з голом коштовного новачка Педрінью. Проте, перед матчем-відповіддю фаворитом залишався французький гранд.

Цей статус монегаски підтвердили в Харкові частково. Прихильників "Шахтаря" вони шокували двома голами в першому таймі, коли дублем відзначився Бен Єддер. Утім, на 74-й хвилині Марлос перевів гру в овертайм, бо голи на виїзді більше до уваги не брали. Там автогол Агілара перекреслив усі сподівання "Монако" на позитивний підсумок.

А ось у минулому сезоні бар'єр Ліги 1 "Шахтарю" довелося долати знову в першому раунді плей-офф Ліги Європи. Цього разу суперником був "Ренн", який на груповому етапі залишив позаду київське "Динамо". Домашній поєдинок у Варшаві "гірники" завершили перемогою після голів Криськіва та Бондаренка. Але гол Екамбі у відповідь мав високу ціну.

У матчі-відповіді той же Екамбі відзначився на старті другої половини. Оскільки більше голів за 90 хвилин не було, то довелося грати овертайм. Там розгорнулася справжня драма. На 106-й хвилині марокканець з гучним прізвищем Салах подвоїв перевагу "Ренна", але за хвилину до кінця додаткового часу Белосян оформив автогол. Справа дійшла до серії пенальті, де героєм "Шахтаря" став Трубін із трьома парируваними ударами.

Загалом "гірники" провели 19 матчів проти представників чемпіонату Франції, у яких здобули 9 перемог, зазнали чотирьох поразок і ще 6 поєдинків звели внічию. Якщо відкинути зустрічі з тим же "Ренном", "Тулузою", "Парі Сен-Жермен" і "Ліоном" на групових етапах єврокубів, то статистика буде трохи іншою – +6, =4, -2. Покращити цифри "Шахтар" намагатиметься в новому протистоянні з "Марселем" – 15 лютого та 22 лютого.