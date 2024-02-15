Французский барьер. Как "Шахтер" с представителями Лиги 1 в плей-офф еврокубков играл

Турнирные пути "горняков" с представителями чемпионата Франции пересеклись в сезоне 1979/80 Кубка УЕФА. В первом раунде турнира, который тогда начинался с 1/16 финала, команда Виктора Носова встретилась с "Монако". На донецком стадионе "Локомотив" сначала все складывалось неплохо для "Шахтера" – Соколовский оформил дубль к 70-й минуте. Но Пети на 80-й минуте подарил монегаскам некогда важный выездной гол.

В октябре 1979-го на стадионе "Луи II" в маленьком, но гордом княжестве дончане продержались один тайм. Но на старте второй половины "Монако" шокировал гостей двумя голами в течение пяти минут в исполнении Онниса и Дальже. Прийти в себя от двойного удара "Шахтер" так и не смог и вылетел из еврокубков до следующего сезона.

А дальше хитрый жребий не сводил "горняков" с французскими командами более четверти века. В сезоне 2005/06 судьба свела "Шахтер" в той же 1/16 финала Кубка УЕФА с "Лиллем". Тот матч, как и грядущий против "Марселя", был первым после зимней паузы и состоялся... 15 февраля. В первом тайме за "догов" забил Фоверже, а после перерыва его запев поддержали Дернис и Одемвинги.

Но дончане не сдались и в финальные минуты оформили два гола (Брандао, Марика) и в целом в хорошем настроении подошли к ответному матчу. Впрочем, недели для выхода на оптимальные кондиции команде Мирчи Луческу не хватило. На донецком РСК "Олимпийский" украинский гранд так и не забил. Правда, и не пропустил. Но этого оказалось недостаточно для путевки в следующий раунд.

Шанс поквитаться с Францией выпал "Шахтеру" уже в следующем сезоне. На той же стадии второго по рангу еврокубка "горнякам" выпал "Нанси". На февральском морозе в Донецке команды обменялись забитыми мячами под занавес встречи. В рядах лотарингийцев отличился Фортюне, а от подопечных Луческу ответил Срна.

Судьбу встречи во Франции решил один гол. Его в середине второй половины оформил Фернандиньо после сольного прохода. Вылетел "Шахтер" в следующем раунде от "Севильи" с именно тем трагическим голом вратаря Палопа на последних секундах ответного матча.

Новое свидание с французскими коллективами состоялось в сезоне 2008/09. Это был исторический розыгрыш Кубка УЕФА – последний до превращения в Лигу Европы и победный для "Шахтера". На пути к трофею "горняки" выбили "Марсель" в четвертьфинале. Дома дончане разобрались с провансальцами благодаря голам Хюбшмана и Жадсона.

На "Велодроме" же команды обменялись голами до перерыва. На забитый мяч Фернандиньо "Олимпик" ответил забитым мячом Бен Арфа. В таких обстоятельствах подопечным Эрика Гереца нужно было оформить еще три мяча, чтобы выйти в полуфинал. Однако "Марсель" не только не справился с этой задачей, но и на финальных минутах пропустил от Луиса Адриано.

В сезоне 2021/22 "Шахтер" встретился в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Монако". В изысканном княжестве "горняки" под руководством Роберто Де Дзерби неожиданно одержали минимальную победу с голом дорогого новичка Педриньо. Однако перед ответным матчем фаворитом оставался французский гранд.

Этот статус монегаски подтвердили в Харькове частично. Поклонников "Шахтера" они шокировали двумя голами в первом тайме, когда дублем отличился Бен Йеддер. Впрочем, на 74-й минуте Марлос перевел игру в овертайм, потому что голы на выезде больше не учитывали. А уже там автогол Агилара перечеркнул все надежды "Монако" на положительный результат.

А вот в прошлом сезоне барьер Лиги 1 "Шахтеру" пришлось преодолевать снова в первом раунде плей-офф Лиги Европы. В этот раз соперником был "Ренн", который на групповом этапе оставил позади киевское "Динамо". Домашний поединок в Варшаве "горняки" завершили победой после голов Крыськива и Бондаренко. Но ответный гол Экамби имел высокую цену.

В ответном матче тот же Экамби отличился на старте второй половины. Поскольку больше голов за 90 минут не было, пришлось играть овертайм. Там развернулась настоящая драма. На 106-й минуте марокканец с громкой фамилией Салах удвоил преимущество "Ренна", но за минуту до конца дополнительного времени Белосян оформил автогол. Дело дошло до серии пенальти, где героем "Шахтера" стал Трубин с тремя парированными ударами.

В общей сложности "горняки" провели 19 матчей против представителей чемпионата Франции, в которых одержали 9 побед, потерпели четыре поражения и еще 6 поединков свели вничью. Если отбросить встречи с тем же "Ренном", "Тулузой", "Пари Сен-Жермен" и "Лионом" на групповых этапах еврокубов, то статистика будет несколько иной – +6, =4, -2. Улучшить цифры "Шахтер" постарается в новом противостоянии с "Марселем" – 15 февраля и 22 февраля.