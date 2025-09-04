Французьких боксерок не допустили на чемпіонат світу-2025: у чому причина

World Boxing вперше запровадила обов’язкові гендерні тести для участі у жіночих змаганнях

Чемпіонат світу з боксу серед чоловіків і жінок відбудеться в англійському Ліверпулі з 4 по 14 вересня 2025 року. Це перший турнір під егідою World Boxing, яка замінила IBA.

Для участі у жіночому турнірі організація вперше зобов’язала спортсменок проходити гендерні тести, рішення про які було ухвалене у травні.

Франція подала заявку на турнір у п’яти вагових категоріях: до 48 кг Романа Мулаї, до 51 кг Вассіла Лхадірі, до 54 кг Мелісса Бунуа, до 57 кг Стелін Гросі та до 65 кг Маеліс Рішоль. Проте через нові правила збірна змушена пропустити чемпіонат.

Причина відсутності французької команди

За даними Французької федерації боксу, офіційне повідомлення про обов’язкове проходження гендерного тесту вони отримали 21 липня - за два місяці до початку ЧС.

Водночас у серпні Міністр спорту Франції повідомив федерацію, що проведення тестування заборонено на території країни законом про біоетику 1994 року.

World Boxing запропонувала альтернативу - провести тести у лабораторії в англійському Лідсі.

Федерацію запевнили, що результати будуть готові протягом 24 годин, однак лабораторія не надала їх вчасно. Через це французьких боксерок виключили з чемпіонату.

Федерація та спортсменки звинувачують організацію

Французька федерація боксу звинуватила World Boxing у затримці, адже саме вони гарантували вчасне проведення тестів.

"Попри неодноразові запевнення від World Boxing, лабораторія, яку вона сама нам рекомендувала, не змогла вчасно надати результати аналізів. В результаті наші спортсмени були виключені", - зазначили у пресрелізі.

Боксерка збірної Маеліс Рішоль висловила розчарування менеджментом власної федерації в Instagram.

"Години тренувань, складний вибір, відкладені відпустки, суворий контроль ваги, жертви в особистому житті, навчанні та роботі. Все це заради однієї єдиної мети - чемпіонату світу. А напередодні боїв, коли виходить жеребкування, ми дізнаємося, що нас навіть не зарахували. Чому? Тому що результати не надійшли вчасно. Після цілого року роботи нас виключають не зі спортивних причин, а через катастрофу та несправедливе керівництво", - написала боксерка.

Україна готується до ЧС-2025

Натомість на чемпіонаті світу-2025 виступатиме жіноча збірна України. Федерація боксу країни оголосила про вступ до World Boxing і підтвердила участь українських спортсменок у всіх вагових категоріях турніру.