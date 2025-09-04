Французских боксерок не допустили на чемпионат мира-2025: в чем причина

World Boxing впервые ввела обязательные гендерные тесты для участия в женских соревнованиях

Чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин состоится в английском Ливерпуле с 4 по 14 сентября 2025 года. Это первый турнир под эгидой World Boxing, которая заменила IBA.

Для участия в женском турнире организация впервые обязала спортсменок проходить гендерные тесты, решение о которых было принято в мае.

Франция подала заявку на турнир в пяти весовых категориях: до 48 кг Романа Мулаи, до 51 кг Вассила Лхадири, до 54 кг Мелисса Бунуа, до 57 кг Стелин Гроси и до 65 кг Маэлис Ришоль. Однако из-за новых правил сборная вынуждена пропустить чемпионат.

Причина отсутствия французской команды

По данным Французской федерации бокса, официальное уведомление об обязательном прохождении гендерного теста они получили 21 июля - за два месяца до начала ЧМ.

В то же время в августе Министр спорта Франции сообщил федерации, что проведение тестирования запрещено на территории страны законом о биоэтике 1994 года.

World Boxing предложила альтернативу - провести тесты в лаборатории в английском Лидсе.

Федерацию заверили, что результаты будут готовы в течение 24 часов, однако лаборатория не предоставила их вовремя. Из-за этого французских боксерок исключили из чемпионата.

Федерация и спортсменки обвиняют организацию

Французская федерация бокса обвинила World Boxing в задержке, ведь именно они гарантировали своевременное проведение тестов.

"Несмотря на неоднократные заверения от World Boxing, лаборатория, которую она сама нам рекомендовала, не смогла вовремя предоставить результаты анализов. В результате наши спортсмены были исключены", - отметили в пресс-релизе.

Боксер сборной Маэлис Ришоль выразила разочарование менеджментом собственной федерации в Instagram.

"Часы тренировок, сложный выбор, отложенные отпуска, строгий контроль веса, жертвы в личной жизни, учебе и работе. Все это ради одной единственной цели - чемпионата мира. А накануне боев, когда выходит жеребьевка, мы узнаем, что нас даже не зачислили. Почему? Потому что результаты не поступили вовремя. После целого года работы нас исключают не по спортивным причинам, а из-за катастрофы и несправедливого руководства", - написала боксерка.

Украина готовится к ЧМ-2025

Зато на чемпионате мира-2025 будет выступать женская сборная Украины. Федерация бокса страны объявила о вступлении в World Boxing и подтвердила участие украинских спортсменок во всех весовых категориях турнира.