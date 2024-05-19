Французькі військові показали, як тренують пілотів та артилеристів з України (фото)

Українські пілоти та артилеристи проходять навчання у Франції. Місцеві військові показали фото.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗС Франції.
"Деякі приклади внеску французської армії у підготовку Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, авіація готує українських льотчиків-винищувачів, а Сухопутні війська забезпечують спеціальну підготовку українських військових, зокрема в галузі артилерії.
"Ця рішуча підтримка є довгостроковою", - зазначили у Генштабі Франції.
Буквально нещодавно президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що Європейський Союз найближчими тижнями може посилити допомогу України та доставити більше техніки.
До цього, у лютому, Макрон зробив заяву про можливе відправлення військ НАТО до України. У березні цього року ЗМІ писали, що Франція збирає альянс країн, які відкриті для відправлення західних військ на територію України.
Зазначимо, що Париж активно допомагає Києву з початку масштабного російського вторгнення. За цей час Франція надала Україні десятки пакетів військової, енергетичної та гуманітарної допомоги. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.
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