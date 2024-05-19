UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Французькі військові показали, як тренують пілотів та артилеристів з України (фото)

Фото: українські пілоти та артилеристи проходять навчання у Франції (twitter.com/EtatMajorFR)
Автор: Наталія Гурковська

Українські пілоти та артилеристи проходять навчання у Франції. Місцеві військові показали фото.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗС Франції.

"Деякі приклади внеску французської армії у підготовку Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, авіація готує українських льотчиків-винищувачів, а Сухопутні війська  забезпечують спеціальну підготовку українських військових, зокрема в галузі артилерії.

"Ця рішуча підтримка є довгостроковою", - зазначили у Генштабі Франції.

 

Допомога Франції для України

Буквально нещодавно президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що Європейський Союз найближчими тижнями може посилити допомогу України та доставити більше техніки.

До цього, у лютому, Макрон зробив заяву про можливе відправлення військ НАТО до України. У березні цього року ЗМІ писали, що Франція збирає альянс країн, які відкриті для відправлення західних військ на територію України.

Зазначимо, що Париж активно допомагає Києву з початку масштабного російського вторгнення. За цей час Франція надала Україні десятки пакетів військової, енергетичної та гуманітарної допомоги. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяВійна в Україні