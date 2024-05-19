Французькі військові показали, як тренують пілотів та артилеристів з України (фото)

"Деякі приклади внеску французської армії у підготовку Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, авіація готує українських льотчиків-винищувачів, а Сухопутні війська забезпечують спеціальну підготовку українських військових, зокрема в галузі артилерії.

"Ця рішуча підтримка є довгостроковою", - зазначили у Генштабі Франції.

Допомога Франції для України

Буквально нещодавно президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що Європейський Союз найближчими тижнями може посилити допомогу України та доставити більше техніки.

До цього, у лютому, Макрон зробив заяву про можливе відправлення військ НАТО до України. У березні цього року ЗМІ писали, що Франція збирає альянс країн, які відкриті для відправлення західних військ на територію України.

Зазначимо, що Париж активно допомагає Києву з початку масштабного російського вторгнення. За цей час Франція надала Україні десятки пакетів військової, енергетичної та гуманітарної допомоги. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.