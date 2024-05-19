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Французские военные показали, как тренируют пилотов и артиллеристов из Украины (фото)

Фото: украинские пилоты и артиллеристы проходят обучение во Франции (twitter.com/EtatMajorFR)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пилоты и артиллеристы проходят обучение во Франции. Местные военные показали фото.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВС Франции.

"Некоторые примеры вклада французской армии в подготовку Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В частности, авиация готовит украинских летчиков-истребителей, а Сухопутные войска обеспечивают специальную подготовку украинских военных, в частности в области артиллерии.

"Эта решительная поддержка долгосрочна", - отметили в Генштабе Франции.

 

Помощь Франции для Украины

Буквально недавно президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники.

До этого, в феврале, Макрон сделал заявление о возможной отправке войск НАТО в Украину. В марте этого года СМИ писали, что Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки западных войск на территорию Украины.

Отметим, что Париж активно помогает Киеву с начала российского масштабного вторжения. За это время Франция предоставила Украине десятки пакетов военной, энергетической и гуманитарной помощи. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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