ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Французские военные показали, как тренируют пилотов и артиллеристов из Украины (фото)

Франция, Воскресенье 19 мая 2024 14:36
UA EN RU
Французские военные показали, как тренируют пилотов и артиллеристов из Украины (фото) Фото: украинские пилоты и артиллеристы проходят обучение во Франции (twitter.com/EtatMajorFR)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пилоты и артиллеристы проходят обучение во Франции. Местные военные показали фото.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВС Франции.

"Некоторые примеры вклада французской армии в подготовку Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В частности, авиация готовит украинских летчиков-истребителей, а Сухопутные войска обеспечивают специальную подготовку украинских военных, в частности в области артиллерии.

"Эта решительная поддержка долгосрочна", - отметили в Генштабе Франции.

Помощь Франции для Украины

Буквально недавно президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники.

До этого, в феврале, Макрон сделал заявление о возможной отправке войск НАТО в Украину. В марте этого года СМИ писали, что Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки западных войск на территорию Украины.

Отметим, что Париж активно помогает Киеву с начала российского масштабного вторжения. За это время Франция предоставила Украине десятки пакетов военной, энергетической и гуманитарной помощи. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война в Украине
NEWS
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому