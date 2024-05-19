Французские военные показали, как тренируют пилотов и артиллеристов из Украины (фото)
Украинские пилоты и артиллеристы проходят обучение во Франции. Местные военные показали фото.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВС Франции.
"Некоторые примеры вклада французской армии в подготовку Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
В частности, авиация готовит украинских летчиков-истребителей, а Сухопутные войска обеспечивают специальную подготовку украинских военных, в частности в области артиллерии.
"Эта решительная поддержка долгосрочна", - отметили в Генштабе Франции.
Помощь Франции для Украины
Буквально недавно президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники.
До этого, в феврале, Макрон сделал заявление о возможной отправке войск НАТО в Украину. В марте этого года СМИ писали, что Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки западных войск на территорию Украины.
Отметим, что Париж активно помогает Киеву с начала российского масштабного вторжения. За это время Франция предоставила Украине десятки пакетов военной, энергетической и гуманитарной помощи. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.