Французькі ультраправі обрали нового лідера замість Ле Пен: хто ним став

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Барделла, який уже рік був тимчасовим президентом, набрав майже 85% голосів членів партії проти 15% за його суперника Луї Аліо, який є колишнім партнером Ле Пен. Так, партію вперше очолить людина, яка не є членом родини Ле Пен.

Зазначимо, що Ле Пен пішла з керівної структури партії у 2021 році перед її невдалою заявки на президентських виборах цього року, на яких переміг чинний президент Еммануель Макрон.

"Я не піду з "Національного об'єднання" у відпустку. Я буду там, де я потрібна країні", - сказала Ле Пен на суботньому партійному з'їзді. При цьому багато хто очікує, що вона зробить ще одну заявку на пост президента у 2027 році.

Барделла, що походить з суворого робітничого району, заявив, що продовжить зусилля по залученню виборців за межами ультраправого ядра партії.

До того ж, минулого тижня він заявив Reuters, що те, що хтось не з родини Ле Пен може очолити "Національне об'єднання", представляє собою "маленьку культурну революцію".