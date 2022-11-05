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Французькі ультраправі обрали нового лідера замість Ле Пен: хто ним став

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Франція, Субота 05 листопада 2022 15:50
Французькі ультраправі обрали нового лідера замість Ле Пен: хто ним став Фото: французькі ультраправі обрали нового лідера замість Ле Пен (facebook.com/JordanBardella)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" обрала депутата Європейського парламенту Жордана Барделла своїм новим президентом. Він замінить на посаді Марін Ле Пен.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Барделла, який уже рік був тимчасовим президентом, набрав майже 85% голосів членів партії проти 15% за його суперника Луї Аліо, який є колишнім партнером Ле Пен. Так, партію вперше очолить людина, яка не є членом родини Ле Пен.

Зазначимо, що Ле Пен пішла з керівної структури партії у 2021 році перед її невдалою заявки на президентських виборах цього року, на яких переміг чинний президент Еммануель Макрон.

"Я не піду з "Національного об'єднання" у відпустку. Я буду там, де я потрібна країні", - сказала Ле Пен на суботньому партійному з'їзді. При цьому багато хто очікує, що вона зробить ще одну заявку на пост президента у 2027 році.

Барделла, що походить з суворого робітничого району, заявив, що продовжить зусилля по залученню виборців за межами ультраправого ядра партії.

До того ж, минулого тижня він заявив Reuters, що те, що хтось не з родини Ле Пен може очолити "Національне об'єднання", представляє собою "маленьку культурну революцію".

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