Французские ультраправые избрали нового лидера вместо Ле Пен: кто им стал

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Барделла, который уже год был временным президентом, набрал почти 85% голосов членов партии против 15% за его соперника Луи Алио, бывшего партнера Ле Пен. Так, партию впервые возглавит человек, который не является членом семьи Ле Пен.

Отметим, что Ле Пен ушла из руководящей структуры партии в 2021 году перед ее неудачной заявкой на президентских выборах этого года, на которых победил действующий президент Эммануэль Макрон.

"Я не уйду из "Национального объединения" в отпуск. Я буду там, где я нужна стране", - сказала Ле Пен на субботнем партийном съезде. При этом многие ожидают, что она сделает еще одну заявку на пост президента в 2027 году.

Барделла, который происходит из сурового рабочего района, заявил, что продолжит усилия по привлечению избирателей за пределами ультраправого ядра партии.

К тому же на прошлой неделе он заявил Reuters, что то, что кто-то не из семьи Ле Пен может возглавить "Национальное объединение", представляет собой "маленькую культурную революцию".