Французькі партнери готові виробляти нову зброю в Україні

Україна та Франція обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонної промисловості. Серед іншого сторони розглянули можливості фінансування через європейські механізми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з аташе Франції з питань озброєння полковником Фредеріком Балем та Тома Моро, главою Представництва Групи французьких підприємств оборонної та безпекової галузей наземного та аероназемного сектору (GICAT) в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.

"Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони", - наголосив Боєв.

Окремо сторони розглянули можливості фінансування спільних проєктів, зокрема із залученням ресурсів європейських механізмів.

Обговорили також взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонної промисловості:

виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них;

ремонт техніки;

тестування інноваційних рішень;

постачання компонентів;

розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.

Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні.

Боєв своєю чергою подякував Франції за системну підтримку та партнерство, яке сприяє зміцненню обороноздатності України.