Французькі партнери готові виробляти нову зброю в Україні

Україна, Середа 12 листопада 2025 12:11
Французькі партнери готові виробляти нову зброю в Україні Фото: французькі партнери готові виробляти нову зброю в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Франція обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонної промисловості. Серед іншого сторони розглянули можливості фінансування через європейські механізми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з аташе Франції з питань озброєння полковником Фредеріком Балем та Тома Моро, главою Представництва Групи французьких підприємств оборонної та безпекової галузей наземного та аероназемного сектору (GICAT) в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.

"Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони", - наголосив Боєв.

Окремо сторони розглянули можливості фінансування спільних проєктів, зокрема із залученням ресурсів європейських механізмів.

Обговорили також взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонної промисловості:

  • виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них;
  • ремонт техніки;
  • тестування інноваційних рішень;
  • постачання компонентів;
  • розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.

Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні.

Боєв своєю чергою подякував Франції за системну підтримку та партнерство, яке сприяє зміцненню обороноздатності України.

Виробництво зброї в Україні

Зауважимо, що Україна значно наростила власне виробництво озброєнь: за оцінками посадовців і експертів, зараз на внутрішніх потужностях виготовляється понад третину того, чим забезпечуються Збройні сили, зокрема великий обсяг боєприпасів і безпілотних систем.

Вітчизняна промисловість уже забезпечує "кожен другий снаряд" на фронті й виробляє широкий спектр номенклатур.

Детальніше про те, чому важливий розвиток власної оборонної промисловості, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що раніше уряд Норвегії ухвалив рішення виділити до 967 мільйонів крон на чотири нові проєкти. Вони спрямовані на збільшення виробничих потужностей.

