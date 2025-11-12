Французские партнеры готовы производить новое оружие в Украине

Украина и Франция обсудили развитие совместных проектов в сфере оборонной промышленности. Среди прочего стороны рассмотрели возможности финансирования через европейские механизмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с атташе Франции по вопросам вооружения полковником Фредериком Балем и Тома Моро, главой Представительства Группы французских предприятий оборонной и безопасности отраслей наземного и аэроназемного сектора (GICAT) в Украине.

Во время встречи стороны обсудили развитие совместных проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

"Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны", - подчеркнул Боев.

Отдельно стороны рассмотрели возможности финансирования совместных проектов, в частности с привлечением ресурсов европейских механизмов.

Обсудили также взаимодействие между украинскими и французскими предприятиями оборонной промышленности:

производство систем ПВО и ПРО, ракет к ним;

ремонт техники;

тестирование инновационных решений;

поставку компонентов;

разработку новых образцов вооружения с учетом опыта современной войны.

Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине.

Боев в свою очередь поблагодарил Францию за системную поддержку и партнерство, которое способствует укреплению обороноспособности Украины.