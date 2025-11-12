ua en ru
Французские партнеры готовы производить новое оружие в Украине

Украина, Среда 12 ноября 2025 12:11
Французские партнеры готовы производить новое оружие в Украине Фото: французские партнеры готовы производить новое оружие в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Франция обсудили развитие совместных проектов в сфере оборонной промышленности. Среди прочего стороны рассмотрели возможности финансирования через европейские механизмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с атташе Франции по вопросам вооружения полковником Фредериком Балем и Тома Моро, главой Представительства Группы французских предприятий оборонной и безопасности отраслей наземного и аэроназемного сектора (GICAT) в Украине.

Во время встречи стороны обсудили развитие совместных проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

"Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны", - подчеркнул Боев.

Отдельно стороны рассмотрели возможности финансирования совместных проектов, в частности с привлечением ресурсов европейских механизмов.

Обсудили также взаимодействие между украинскими и французскими предприятиями оборонной промышленности:

  • производство систем ПВО и ПРО, ракет к ним;
  • ремонт техники;
  • тестирование инновационных решений;
  • поставку компонентов;
  • разработку новых образцов вооружения с учетом опыта современной войны.

Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине.

Боев в свою очередь поблагодарил Францию за системную поддержку и партнерство, которое способствует укреплению обороноспособности Украины.

Производство оружия в Украине

Заметим, что Украина значительно нарастила собственное производство вооружений: по оценкам чиновников и экспертов, сейчас на внутренних мощностях изготавливается более трети того, чем обеспечиваются Вооруженные силы, в том числе большой объем боеприпасов и беспилотных систем.

Отечественная промышленность уже обеспечивает "каждый второй снаряд" на фронте и производит широкий спектр номенклатур.

Подробнее о том, почему важно развитие собственной оборонной промышленности, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что ранее правительство Норвегии приняло решение выделить до 967 миллионов крон на четыре новых проекта. Они направлены на увеличение производственных мощностей.

