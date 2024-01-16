Французька TotalEnergies призупинить діяльність у російському проекті "Арктик СПГ-2"

Французька компанія TotalEnergies ініціювала форс-мажорний процес щодо проекту "Арктик СПГ 2" в Росії через санкції США.

Про це заявила французька компанія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми ініціювали процес форс-мажорних обставин відповідно до наявних контрактів і будемо дотримуватися застосовних режимів санкцій відповідно до наших принципів поведінки", - йдеться в заяві.

Компанія уточнила, що у 2024 році TotalEnergies не відвантажуватиме скраплений природний газ з "Арктик СПГ-2".

Ще в грудні російські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела в уряді РФ повідомили, що іноземні акціонери проекту призупинили участь в "Арктик СПГ-2" через санкції США. TotalEnergies має 10% частку в проекті.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.

Також Reuters писало, що китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".