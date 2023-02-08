Французька Total подвоїла прибуток завдяки стрибку цін на нафту після вторгнення РФ в Україну

Скоригований чистий прибуток TotalEnergies у четвертому кварталі склав 7,6 млрд доларів, з урахуванням знецінення у розмірі 4,1 млрд доларів, пов'язаного з деконсолідацією її частки у російській газовій компанії "Новатек".

Прибуток послідував за аналогічними звітами конкурентів BP (27,7 млрд доларів), Shell (39,9 млрд доларів), Exxon Mobil (56 млрд доларів) та Chevron (36,5 млрд доларів), що викликало нові заклики до подальшого оподаткування сектору, оскільки домогосподарства страждають від підвищення цін на енергію.

Генеральний директор Патрік Пуянне заявив журналістам, що глобальне тло залишається дуже сприятливим для енергетичних компаній, оскільки ослаблення заходів боротьби з COVID-19 у Китаї підштовхнуло попит до зростання.

TotalEnergies заявила, що запропонує дивіденди у розмірі 2,81 євро на акцію, що на 6,4% більше, ніж на рік раніше, на додаток до вже оголошеної спеціальної виплати у розмірі 1 євро на акцію.

TotalEnergies зарезервував 1,7 млрд доларів на надзвичайні податки на непередбачені витрати, що стягуються в Європейському союзі та Великій Британії у четвертому кварталі.

Компанія заявила, що очікує чистих інвестицій у розмірі 16-18 млрд доларів у 2023 році, зокрема 5 мільярдів доларів на низьковуглецеву енергетику.