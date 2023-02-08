Французская Total удвоила прибыль благодаря скачку цен на нефть после вторжения РФ в Украину

Скорректированная чистая прибыль TotalEnergies в четвертом квартале составила 7,6 млрд долларов, с учетом обесценения в размере 4,1 млрд долларов, связанного с деконсолидацией ее доли в российской газовой компании "Новатэк".

Прибыль последовала за аналогичными отчетами конкурентов BP (27,7 млрд долларов), Shell (39,9 млрд долларов), Exxon Mobil (56 млрд долларов) и Chevron (36,5 млрд долларов), что вызвало новые призывы к дальнейшему налогообложению сектора, поскольку домохозяйства страдают от повышения цен на энергию.

Генеральный директор Патрик Пуянне заявил журналистам, что глобальный фон остается очень благоприятным для энергетических компаний, поскольку ослабление мер по борьбе с COVID-19 в Китае подтолкнуло спрос к росту.

TotalEnergies заявила, что предложит дивиденды в размере 2,81 евро на акцию, что на 6,4% больше, чем годом ранее, в дополнение к уже объявленной специальной выплате в размере 1 евро на акцию.

TotalEnergies зарезервировал 1,7 млрд долларов на чрезвычайные налоги на непредвиденные расходы, взимаемые в Европейском союзе и Великобритании в четвертом квартале.

Компания заявила, что ожидает чистых инвестиций в размере 16-18 млрд долларов в 2023 году, в том числе 5 миллиардов долларов в низкоуглеродную энергетику.