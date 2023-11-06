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Французька оборонна компанія підписала рекордний контракт з Україною: що отримають ЗСУ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна підписала контракт із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів. Зазначається, що це рекордне замовлення для компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на контракт.

Зазначається, що загальна вартість контракту становить 36 млн євро.

Verney-Carron, яка є дочкою французької оборонної компанії Cybergun, поставить Україні:

  • 10 тисяч штурмових гвинтівок;
  • 2 тисячі високоточних гвинтівок;
  • 400 гранатометів.

Постачання зброї заплановано на початок 2024 року, а перші масові поставки буде здійснено через шість місяців. 

Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців. Компанії необхідно адаптувати свої виробничі потужності для виготовлення продукції. 

Поставки зброї від Франції

Раніше повідомлялось, що під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.

28 вересня під час візиту Лекорню до Києва з ним зустрівся президент України Володимир Зеленський. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.

Як заявив Лекорню того ж дня, Франція та Україна розглядають можливості "спільно виробляти та купувати" озброєння.

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ФранціяВійна в Україні