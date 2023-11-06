Французька оборонна компанія підписала рекордний контракт з Україною: що отримають ЗСУ

Україна підписала контракт із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів. Зазначається, що це рекордне замовлення для компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на контракт.
Зазначається, що загальна вартість контракту становить 36 млн євро.
Verney-Carron, яка є дочкою французької оборонної компанії Cybergun, поставить Україні:
Постачання зброї заплановано на початок 2024 року, а перші масові поставки буде здійснено через шість місяців.
Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців. Компанії необхідно адаптувати свої виробничі потужності для виготовлення продукції.
Раніше повідомлялось, що під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.
28 вересня під час візиту Лекорню до Києва з ним зустрівся президент України Володимир Зеленський. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.
Як заявив Лекорню того ж дня, Франція та Україна розглядають можливості "спільно виробляти та купувати" озброєння.
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