Францію знову сколихнули масштабні протести (відео)

У Парижі тимчасово закрили 16 станцій метро, а в Бордо запровадили обмеження на пересування неповнолітніх у нічний час.

До протестів приєдналися профспілки, студентські об'єднання та представники руху "жовтих жилетів".

У профспілках стверджують, що на вулиці вийшли близько 250 тисяч людей. А у МВС запевняють, що йдеться про 146 тисяч демонстрантів.

Напередодні протестів міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про масштабне посилення заходів безпеки. Так, до охорони громадського порядку залучили 110 мобільних підрозділів, 25 спеціальних броньованих машин, водомети, гелікоптери та безпілотники.

У столиці профспілки організували офіційну демонстрацію. Її учасники пройшли від площі Республіки до площі Нації бульваром Вольтера. Хода стартувала після 14:00.

Водночас представники руху "жовтих жилетів" вирішили не долучатися до профспілкової колони та провести власні акції.

Зокрема, у Парижі прихильників руху закликали зібратися на площі Згоди, неподалік Національних зборів. Попри заборону поліції, близько 14:00 там перебували приблизно 100 людей. Частина з них влаштувала сидячий протест, тоді як правоохоронці перевіряли документи присутніх.

За інформацією французьких ЗМІ, організатори руху також анонсували низку демонстрацій в інших регіонах країни.

Чого вимагають протестувальники

Основна мета акцій - домогтися зменшення фінансового навантаження на населення, підвищення купівельної спроможності та збільшення заробітних плат.

Студентські й молодіжні організації, які також беруть участь у демонстраціях, порушують питання поліпшення умов навчання та збільшення фінансування освітньої сфери.