Францию охватили лесные пожары: уже выгорело более 600 гектаров

Во Франции из-за засушливой и жаркой погоды вспыхнули лесные пожары. Только в регионе Ландирас уже выгорели 600 гектаров насаждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Отмечается, что в юго-западном департаменте Франции Жиронде, вспыхнуло несколько пожаров. Ветер препятствует работе пожарных, к борьбе со стихийным бедствием привлечено более 80 человек. Также задействовано не менее 30 пожарных машин и специальный самолет.

В районе Ля-Тест-де-Бюш пожаром охвачены 70 гектаров, но скорость распространения существенно выше, чем в Жиронде. Для ликвидации пожаров задействовано 80 пожарных, несколько десятков транспортных средств и два самолета.