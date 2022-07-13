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Францію охопили лісові пожежі: вже вигоріло понад 600 гектарів

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Париж, Середа 13 липня 2022 04:03
Францію охопили лісові пожежі: вже вигоріло понад 600 гектарів Фото: Францію охопили лісові пожежі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Франції через посушливу і спекотну погоду спалахнули лісові пожежі. Тільки в регіоні Ландірас вже вигоріли 600 гектарів насаджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Відзначається, що в південно-західному департаменті Франції Жиронді, спалахнуло кілька пожеж. Вітер перешкоджає роботі пожежників, до боротьби зі стихійним лихом залучено понад 80 осіб. Також задіяно не менше 30 пожежних машин і спеціальний літак.

У районі Ля-Тест-де-Бюш пожежею охоплені 70 гектарів, але швидкість поширення істотно вище, ніж у Жиронді. Для ліквідації пожеж задіяно 80 пожежників, кілька десятків транспортних засобів і два літаки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Франція планує заморозити ціни на газ для населення.

Тим часом президент Еммануель Макрон заявив, що його країна буде просувати санкції на поставки російського газу, оскільки Франція від нього не залежить.

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