У Франції зробили надпотужну версію бомби AASM: чим вона унікальна

Відомо, що високоточні комплекти AASM випускаються Safran Electronics & Defense під назвою Hammer. Вони складаються з комплекту наведення і ракетного двигуна для збільшення дальності. Такі двигуни зазвичай встановлюються на звичайні вільнопадаючі бомби вагою 227 кг.

Але у 2017 році Франція та компанія виробник підписали контракт вартістю 85 мільйонів євро на адаптацію комплектів AASM до бомб вагою 925 кг, зокрема уламково-фугасної Mk84 і бетонобійної BLU109.

"Ця нова зброя дасть Rafale збільшені ударні можливості, особливо, з конфігурацією корисного навантаження до трьох 1000-кг AASM на літак", - заявили раніше у компанії-розробнику Safran.

Нову версію боєприпасу можна буде використовувати на Rafale, які є одними з найбільш передових у світі винищувачів четвертого покоління.

AASM

AASM (Armement Air-Sol Modulaire) - це французький високоточний авіаційний боєприпас, відомий своєю модульною конструкцією. Бомби AASM можуть оснащуватися різними системами наведення, зокрема інерційною, GPS і лазерною, що дозволяє їм з високою точністю уражати цілі на відстані до 70 км. Завдяки цим можливостям, AASM забезпечує ефективне виконання завдань у складних погодних умовах і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Основною особливістю AASM є модульність, яка дозволяє перетворювати звичайні некеровані бомби на високоточну зброю. Цей боєприпас активно використовується французькими військово-повітряними силами та експортується до інших країн для забезпечення високоточної авіаційної підтримки на полі бою.