Во Франции сделали сверхмощную версию бомбы AASM: чем она уникальна

Известно, что высокоточные комплекты AASM выпускаются Safran Electronics & Defense под названием Hammer. Они состоят из комплекта наведения и ракетного двигателя для увеличения дальности. Такие двигатели обычно устанавливаются на обычные свободнопадающие бомбы весом 227 кг.

Но в 2017 году Франция и компания производитель подписали контракт стоимостью 85 миллионов евро на адаптацию комплектов AASM к бомбам весом 925 кг, в частности осколочно-фугасной Mk84 и бетонобойной BLU109.

"Это новое оружие даст Rafale увеличенные ударные возможности, особенно, с конфигурацией полезной нагрузки до трех 1000-кг AASM на самолет", - заявили ранее в компании-разработчике Safran.

Новую версию боеприпаса можно будет использовать на Rafale, которые являются одними из самых передовых в мире истребителей четвертого поколения.

AASM

AASM (Armement Air-Sol Modulaire) - это французский высокоточный авиационный боеприпас, известный своей модульной конструкцией. Бомбы AASM могут оснащаться различными системами наведения, в том числе инерционной, GPS и лазерной, что позволяет им с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 70 км. Благодаря этим возможностям, AASM обеспечивает эффективное выполнение задач в сложных погодных условиях и в условиях активной противовоздушной защиты противника.

Основной особенностью AASM является модульность, которая позволяет превращать обычные неуправляемые бомбы в высокоточное оружие. Этот боеприпас активно используется французскими военно-воздушными силами и экспортируется в другие страны для обеспечения высокоточной авиационной поддержки на поле боя.