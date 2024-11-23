У Франції заявили про відсутність "червоних ліній" у підтримці України

Дозвіл США на далекобійні удари

Нагадаємо, що минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена вирішила дозволити Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.

Джерела РБК-Україна у військово-політичних колах також повідомили, що Британія та Франція дозволили бити по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, але в межах Курської області.

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