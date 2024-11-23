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У Франції заявили про відсутність "червоних ліній" у підтримці України

Фото: глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по Російській Федерації. Ніяких "червоних ліній" у підтримці України бути не може.

Про це заявви глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Принцип був встановлений... наші послання президенту Зеленському (глава України Володимир Зеленський, - ред.) були добре сприйняті", - сказав він.

Дозвіл США на далекобійні удари

Нагадаємо, що минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена вирішила дозволити Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.

Джерела РБК-Україна у військово-політичних колах також повідомили, що Британія та Франція дозволили бити по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, але в межах Курської області.

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Франція