У Франції заявили про відсутність "червоних ліній" у підтримці України

Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по Російській Федерації. Ніяких "червоних ліній" у підтримці України бути не може.
Про це заявви глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
"Принцип був встановлений... наші послання президенту Зеленському (глава України Володимир Зеленський, - ред.) були добре сприйняті", - сказав він.
Нагадаємо, що минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена вирішила дозволити Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.
Джерела РБК-Україна у військово-політичних колах також повідомили, що Британія та Франція дозволили бити по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, але в межах Курської області.
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