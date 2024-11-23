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Во Франции заявили об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины

Фото: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина может использовать французские ракеты большой дальности для ударов по Российской Федерации. Никаких "красных линий" в поддержке Украины быть не может.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому (глава Украины Владимир Зеленский, - ред.) были хорошо восприняты", - сказал он.

Разрешение США на дальнобойные удары

Напомним, что на прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена решила разрешить Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Британия и Франция разрешили бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.

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Франция