Во Франции заявили об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины

Украина может использовать французские ракеты большой дальности для ударов по Российской Федерации. Никаких "красных линий" в поддержке Украины быть не может.
Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому (глава Украины Владимир Зеленский, - ред.) были хорошо восприняты", - сказал он.
Напомним, что на прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена решила разрешить Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.
Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Британия и Франция разрешили бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.
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