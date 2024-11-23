Во Франции заявили об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины

Разрешение США на дальнобойные удары

Напомним, что на прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена решила разрешить Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Британия и Франция разрешили бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.

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