У Франції заявили про відсутність "червоних ліній" у підтримці України

Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по Російській Федерації. Ніяких "червоних ліній" у підтримці України бути не може.

Про це заявви глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

"Принцип був встановлений... наші послання президенту Зеленському (глава України Володимир Зеленський, - ред.) були добре сприйняті", - сказав він.

Водночас Барро наголосив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень на підтримку України проти Росії, а також "не встановлювати та висловлювати червоні лінії".