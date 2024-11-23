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Во Франции заявили об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины

Украина, Суббота 23 ноября 2024 17:30
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Во Франции заявили об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины Фото: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина может использовать французские ракеты большой дальности для ударов по Российской Федерации. Никаких "красных линий" в поддержке Украины быть не может.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому (глава Украины Владимир Зеленский, - ред.) были хорошо восприняты", - сказал он.

В то же время Барро подчеркнул, что западные союзники не должны устанавливать никаких ограничений в поддержку Украины против России, а также "не устанавливать и выражать красные линии".

"Мы будем поддерживать Украину настолько интенсивно и сколько нужно. Почему? Потому что на кону наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается к Европе на один квадратный километр", - подчеркнул он.

Разрешение США на дальнобойные удары

Напомним, что на прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена решила разрешить Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Британия и Франция разрешили бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.

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