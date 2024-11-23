Во Франции заявили об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины

Украина может использовать французские ракеты большой дальности для ударов по Российской Федерации. Никаких "красных линий" в поддержке Украины быть не может.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому (глава Украины Владимир Зеленский, - ред.) были хорошо восприняты", - сказал он.

В то же время Барро подчеркнул, что западные союзники не должны устанавливать никаких ограничений в поддержку Украины против России, а также "не устанавливать и выражать красные линии".