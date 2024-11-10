У Франції заявили, що Трамп "надто мудрий", щоб кинути Україну
Новообраний президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України. Цього не буде, незважаючи на його попередні заяви.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Le Parisien.
Глава МЗС Франції вважає, що Трамп є надто мудрим, щоб погодитися на те, чи стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років. Новообраний голова Білого дому не забуде, що мир не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців.
"(Він - ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий та тривалий світ не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками у Європі та інших регіонах світу", - додав Барро.
Нагадаємо, що у Франції відреагували на чутки про скорочення Дональдом Трампом інвестицій у НАТО. За словами французького міністра оборони Себастьяна Лекорню, фінансування Альянсу залежить від рішення новообраного президента США. Але водночас він вважає, що Європа має самостійно забезпечити свою безпеку і це нормально. Лекорню наголосив, що Франція дотримується цього принципу з 2017 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.