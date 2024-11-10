Во Франции заявили, что Трамп "слишком мудрый", чтобы бросить Украину

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины. Этого не будет несмотря на его предыдущие заявления.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Le Parisien .

Глава МИД Франции считает, что Трамп является слишком мудрым, чтобы согласиться на то, что станет самой крупной территориальной аннексией за последние 75 лет. Новоизбранный глава Белого дома не забудет, что мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев.

"(Он - ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", - добавил Барро.