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Во Франции заявили, что Трамп "слишком мудрый", чтобы бросить Украину

Воскресенье 10 ноября 2024 16:59
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Во Франции заявили, что Трамп "слишком мудрый", чтобы бросить Украину Фото: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины. Этого не будет несмотря на его предыдущие заявления.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Le Parisien.

Глава МИД Франции считает, что Трамп является слишком мудрым, чтобы согласиться на то, что станет самой крупной территориальной аннексией за последние 75 лет. Новоизбранный глава Белого дома не забудет, что мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев.

"(Он - ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", - добавил Барро.

Напомним, что во Франции отреагировали на слухи о сокращении Дональдом Трампом инвестиций в НАТО. По словам французского министра обороны Себастьяна Лекорню, финансирование Альянса зависит от решения новоизбранного президента США. Но в то же время он считает, что Европа должна самостоятельно обеспечить свою безопасность и это нормально. Лекорню подчеркнул, что Франция придерживается этого принципа с 2017 года.

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