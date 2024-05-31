У Франції затримали чеченця, який планував теракт на Олімпіаді, - ЗМІ

Французькі правоохоронці затримали 18-річного чеченця, який, ймовірно, хотів вчинити теракт під час футбольного турніру в рамках Олімпіади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Видання з посиланнями на джерела повідомило, що зловмисника було затримано 22 травня. Він хотів вчинити теракт у французькому місті Сент-Етьєн під час проведення Олімпіади.

Журналісти уточнюють, що чеченець готував теракт на футбольному стадіоні "Жоффруа Гішар", його ціллю мали стати футбольні глядачі та співробітники поліції.

Джерело BFMTV відзначило, що підозрюваного затримали, коли він перебував удома. У ході обшуку у нього на комп'ютері виявили фото стадіону у Сент-Етьєні, а на телефоні були відео із цим же стадіоном.

18-річний чеченець приїхав до Франції разом із батьками у 2023 році. Він заперечує свою причетність до підготовки теракту.