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У Франції стурбовані безпекою Олімпіади після теракту під Москвою

Париж, Понеділок 25 березня 2024 20:29
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У Франції стурбовані безпекою Олімпіади після теракту під Москвою Фото: у Франції заявили про побоювання щодо безпеки Олімпіади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Теракт у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою викликав побоювання у Франції щодо забезпечення безпеки на Олімпіаді в Парижі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Франція, оскільки ми захищаємо універсальні цінності та виступаємо за світськість... перебуває під особливою загрозою, особливо під час таких екстраординарних подій як Олімпійські ігри", - зазначив Дарманен.

Він пообіцяв, що французька поліція, жандарми, префекти, спецслужби будуть готові до того, щоб забезпечити безпеку на Олімпіаді.

"У нас дуже ефективна система розвідки. Ми припиняємо підготовку змов майже щомісяця", - додав міністр.

За його словами, глави французьких спецслужб проведуть зустріч у четвер, "щоб обговорити всі висновки щодо атаки на Москву".

Теракт під Москвою

Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброї увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол" під Москвою. Вони почали розстрілювати цивільних.

На тлі цього у торговому центрі прогриміли кілька вибухів та почалася пожежа. В результаті інциденту відомо про понад 100 загиблих росіян та велику кількість постраждалих.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна має дані, які підтверджують, що теракт організував підрозділ ІДІЛ.

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Франція Теракт Подмосковье
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