Во Франции задержали чеченца, который планировал теракт на Олимпиаде, - СМИ
Французские правоохранители задержали 18-летнего чеченца, который, вероятно, хотел совершить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Издание со ссылками на источники сообщило о том, что злоумышленник был задержан 22 мая. Он хотел совершить теракт во французском городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.
Журналисты уточняют, что чеченец готовил теракт на футбольном стадионе "Жоффруа Гишар", его целью должны были стать футбольные зрители и сотрудники полиции.
Источник BFMTV отметил, что подозреваемого задержали, когда он находился дома. В ходе обыска у него на компьютере обнаружили фото стадиона в Сент-Этьене, а на телефоне были видео с этим же стадионом.
18-летний чеченец приехал во Францию вместе с родителями в 2023 году. Он отрицает свою причастность к подготовке теракта.
К слову, 27 июля сборная Украины по футболу должна сыграть в Сент-Этьене против сборной Марокко. Украинские футболисты впервые принимают участие Олимпиаде.
Что предшествовало
Напомним, во Франции в этом году пройдет Олимпиада. Церемония открытия состоится 26 июля.
Чиновники Франции неоднократно выражали обеспокоенность безопасностью Олимпиады, особенно на фоне недавнего теракта в торговом центре под Москвой.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обещал, что для обеспечения безопасности на Олимпиаде подготовят полицию, жандармов, префектов и спецслужбы.
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