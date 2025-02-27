У Франції засудили вчених, які атакували консульство РФ "коктейлями Молотова"

У Франції суд виніс вирок двом ученим. Вони кинули "коктейлі Молотова" в будівлю російського консульства 24 лютого - річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Згідно з рішенням суду, 48-річного Василя Х. і Жоржа С. засудили до восьми місяців позбавлення волі. Але вже за п'ять днів вони зможуть відбувати покарання під домашнім арештом. Також їм треба буде носити електронний браслет.

Таке покарання вони отримали за "спробу пошкодити або зіпсувати чуже майно небезпечним для людей способом" та "несанкціоноване виготовлення вибухового або запального пристрою".

Чоловіки кинули три пластикові пляшки, наповнені рідким азотом, у сад російського консульства в Марселі.

Василь розповів про те, що вони з Жоржем вирішили "щось зробити до 24 лютого", щоб показати свою огиду щодо війни Росії проти України При цьому з'ясувалося, що партнерка Жоржа родом з України.

Після того, як вони атакували консульство Росії, чоловіки попрямували на демонстрацію на підтримку України.