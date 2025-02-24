ua en ru
Пн, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Біля російського консульства в Марселі прогримів вибух

Франція, Понеділок 24 лютого 2025 10:26
UA EN RU
Біля російського консульства в Марселі прогримів вибух Фото: біля російського консульства в Марселі чули хлопок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біля російського консульства в Марселі близько 8 ранку за місцевим часом прогримів вибух. На місці працюють багато поліцейських і пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре, у 8-му окрузі. В окрузі зосереджено безліч консульств, зокрема Єгипту, Тунісу, Вірменії та Сан-Томе і Прінсіпі.

На місці події перебувають близько тридцяти пожежників і поліцейських.

За інформацією Valeurs Actuelles, ніхто не постраждав, зафіксовано матеріальну шкоду майну РФ. Вибух було зафіксовано 24 лютого.близько 8 ранку за місцевим часом.

часов утра

Нагадаємо, Москва використовує дипломатичні представництва в Європі для шпигунства та диверсійних дій. Після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року з країн Європи було вислано сотні шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям.

Зокрема, у квітні 2022 року Франція висилала шістьох співробітників посольства Росії за шпигунство. Після тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки Франції виявило таємну операцію, проведену російськими спецслужбами. Шістьох російських дипломатів, які займалися розвідувальною діяльністю, оголошено персонами нон ґрата

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація
NEWS
Генштаб підтвердив удар по Рязанському нафтопереробному заводу у Росії
Генштаб підтвердив удар по Рязанському нафтопереробному заводу у Росії
DAILY
Десант в Гостомелі та окупація Бучі. Історії тих, хто першими зустріли велику війну
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Десант в Гостомелі та окупація Бучі. Історії тих, хто першими зустріли велику війну