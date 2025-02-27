Во Франции осудили ученых, которые атаковали консульство РФ "коктейлями Молотова"

Во Франции суд вынес приговор двум ученым. Они бросили "коктейли Молотова" в здание российского консульства 24 февраля - годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Согласно решению суда, 48-летнего Василия Х. и Жоржа С. приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Но уже через пять дней они смогут отбывать наказание под домашним арестом. Также им надо будет носить электронный браслет.

Такой наказание они получили за "попытку повредить или испортить чужое имущество опасным для людей способом" и "несанкционированное изготовление взрывного или зажигательного устройства".

Мужчины бросили три пластиковые бутылки, наполненные жидким азотом, в сад российского консульства в Марселе.

Василий рассказал о том, что они с Жоржем решили "что-то сделать к 24 февраля", чтобы показать свое отвращение по отношению к войне России против Украины При этом выяснилось, что партнерша Жоржа родом из Украины.

После того, как они атаковали консульство России, мужчины направились на демонстрацию в поддержку Украины.