У Франції закликали громадян не їздити до Росії
Фото: французів закликали не їздити до Росії, зокрема до Москви (Getty Images)
Міністерство закордонних справ Франції радить утриматися від будь-яких поїздок до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства.
"Враховуючи дуже високу нестабільність військової та силової обстановки, а також прийняте рішення про застосування режиму антитерористичної операції в Москві та в окремих регіонах Росії, будь-яка поїздка до цієї країни формально недоцільна", - йдеться у заяві.
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