Во Франции призвали граждан не ездить в Россию

Фото: французов призвали не ездить в Россию, в частности, в Москву (Getty Images)

Министерство иностранных дел Франции советует воздержаться от любых поездок в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства.

"Учитывая очень высокую нестабильность военной и силовой обстановки, а также принятое решение о применении режима антитеррористической операции в Москве и в отдельных регионах России, любая поездка в эту страну формально нецелесообразна", - говорится в заявлении.