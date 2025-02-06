У США перший університет запустить у навчання ChatGPT для студентів та викладачів

Каліфорнійський державний університет (CSU) став першою університетською системою в США, яка на системному рівні впровадила штучний інтелект. Він надасть своїм студентам, викладачам і співробітникам доступ до ChatGPT Edu.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAi.

Це найбільше у світі впровадження ChatGPT в освітній системі, яке торкнеться понад 460 000 студентів і понад 63 000 викладачів і співробітників у 23 кампусах.

Завдяки інтеграції ChatGPT, CSU стане першим університетом у США, який впровадив ШІ на системному рівні. Це розгортання дасть змогу студентам використовувати ШІ для досліджень, а викладачам - оптимізувати адміністративні процеси, звільняючи час для навчальної та наукової роботи.

Також система пропонує індивідуалізоване навчання та підтримку, що особливо важливо для підготовки студентів до сучасних вимог на ринку праці.

За допомогою спеціальної платформи CSU навчатиме студентів, викладачів і співробітників використанню ШІ. Програма навчання та сертифікації дасть змогу учасникам освоїти основні інструменти, включно з ChatGPT, і ефективно їх застосовувати.

Університет також запропонує програми професійної підготовки, орієнтовані на ті галузі, де штучний інтелект стає невід'ємною частиною робочого середовища.

Успіхи до інтеграції ШІ в освіту

З моменту запуску ChatGPT лише два роки тому, система вже підтримує понад 300 мільйонів активних користувачів по всьому світу. ШІ допомагає студентам не тільки вчитися, а й розвивати навички для успішної кар'єри. Дослідження, проведені Гарвардом і Microsoft, показують, що ШІ значно підвищує залученість студентів і їхню готовність до працевлаштування.

CSU задає важливий приклад для інших освітніх установ, таких як Університет штату Арізона і Гарвард, які також починають інтегрувати ШІ в навчання. Впровадження ChatGPT на рівні всієї системи CSU підкреслює прагнення до створення "університетів на базі ШІ", де технології стають невід'ємною частиною освітнього процесу.

Віцепрезидентка OpenAI Лія Бєльські наголосила, що інтеграція ШІ в освітній процес, як у CSU, є прикладом для інших університетів, і найважливішим завданням залишається гарантувати доступ до ШІ для всіх студентів.

Це дасть змогу розвивати навички відповідального використання ШІ, що особливо важливо в умовах постійно мінливого технологічного ландшафту.