У Франції викрили масштабну дезінформаційну кампанію РФ

Як зазначається, західні держави були гостро стурбовані посиленням російських кампаній дезінформації, оскільки Москва прагне вплинути на громадську думку в усьому світі через її вторгнення в Україну.

"Франція засуджує ці дії, негідні постійного члена Ради Безпеки ООН. Влада Франції тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти гібридну війну, яку очолює Росія", - заявила Колонна.

Вона додала, що Франція вже кілька років б’є на сполох через передбачувані російські кампанії з дезінформації в регіонах франкомовної Африки, особливо тих, де активно діяла ПВК "Вагнера".

Дезінформація РФ

Російські пропагандисти постійно поширюють дезінформацію про війну в Україні, українську владу та військове командування.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Росія може розповсюджувати дезінформаційні та провокаційні повідомлення, щоб змусити Україну спростовувати їх та видавати якомога більше даних про себе.

Маляр зауважила, що сучасні війни проходять у двох вимірах - реальному та інформаційному. При цьому в останньому бої не менш запеклі. У них теж є певні задачі, правила та закони.

Також РФ активно поширює дезінформацію про війну в Україні й в інших країнах, щоб вплинути на громадську думку в усьому світі.

Раніше повідомлялося, що США працюють над вирішенням серйозної проблеми онлайн-дезінформації. Для виявлення російської брехні про вторгнення до України використовується штучний інтелект.