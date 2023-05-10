Держдеп США виявляє російську дезінформацію за допомогою штучного інтелекту

США працюють над вирішенням серйозної проблеми онлайн-дезінформації. Для виявлення російської брехні про вторгнення до України використовується штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена в організації Freedom House.

"Росія продовжує просувати постійний потік дезінформації про свою агресивну війну проти України, брехати та приховувати жахливі порушення, які вона вчинила, намагаючись виправдати вчинення інших", - сказав Блінкен.

За його словами, у відповідь Держдепартамент розробив онлайн-агрегатор українського контенту з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, що піддається перевірці, і потім ділитися нею з партнерами по всьому світу.

"Ми просуваємо незалежні ЗМІ та цифрову грамотність. Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти підроблені тексти, створені російськими чат-ботами", - сказав держсекретар.