ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держдеп США виявляє російську дезінформацію за допомогою штучного інтелекту

Новость на русском →
Україна, Середа 10 травня 2023 10:16
Держдеп США виявляє російську дезінформацію за допомогою штучного інтелекту Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США працюють над вирішенням серйозної проблеми онлайн-дезінформації. Для виявлення російської брехні про вторгнення до України використовується штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена в організації Freedom House.

"Росія продовжує просувати постійний потік дезінформації про свою агресивну війну проти України, брехати та приховувати жахливі порушення, які вона вчинила, намагаючись виправдати вчинення інших", - сказав Блінкен.

За його словами, у відповідь Держдепартамент розробив онлайн-агрегатор українського контенту з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, що піддається перевірці, і потім ділитися нею з партнерами по всьому світу.

"Ми просуваємо незалежні ЗМІ та цифрову грамотність. Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти підроблені тексти, створені російськими чат-ботами", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив , що Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Державний департамент США
NEWS
Майже 700 окупантів, 15 ракет та 6 дронів. Генштаб розповів про втрати РФ за добу
Майже 700 окупантів, 15 ракет та 6 дронів. Генштаб розповів про втрати РФ за добу
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії