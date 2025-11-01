У Франції відмовилися від ідеї "справедливого бюджету": багаті зітхнули з полегшенням

У Національних зборах Франції спалахнули гострі дебати навколо проєкту бюджету на 2026 рік.

Так, ліві партії вимагали запровадження податку на великі статки - так званого "податку Цукмана"”, що передбачає мінімальний збір у 2% із майна, що перевищує 100 мільйонів євро. Однак обидві версії ініціативи - як повна, так і спрощена ("Zucman-lite") - були відхилені під час голосування в п’ятницю, 31 жовтня.

Уряд Себастьяна Лекорню рішуче виступив проти податку, наголосивши, що Франція ніколи не оподатковувала бізнес-активи, а ухвалення таких заходів, імовірно, буде визнано неконституційним.

Соціалісти, які раніше погрожували висловити вотум недовіри, якщо в бюджеті не з’явиться підвищення податків для найбагатших, дещо пом’якшили позицію. Однак їхній лідер Олів’є Фор заявив, що після відхилення пропозицій країні бракує близько 15 мільярдів євро доходів, аби уникнути урізання соціальних витрат.

Прем’єр-міністр Лекорню, у свою чергу, пообіцяв внести до бюджету зміни, які дозволять зберегти індексацію пенсій і соціальних виплат, однак наголосив, що "демонстрацією сили" це голосування назвати не можна.

Політичні оглядачі відзначають, що провал "податку на багатство" не знімає напруги довкола урядового бюджету - попереду у Франції ще кілька раундів складних переговорів між урядом, лівими силами та центристами.