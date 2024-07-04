У Франції ультраправі втратили позиції перед другим туром виборів в парламент

За даними опитувань, такі результати свідчать про те, що зусилля основних партій, спрямовані на блокування ультраправих, можуть виявитися успішними.

Опитування показало, що "Національне об'єднання" Марін Ле Пен отримує більше місць, ніж будь-яка інша партія, але водночас не долає поріг у 289 голосів, який необхідний для отримання абсолютної більшості.

З цього слідує, що "республіканський фронт", завдяки якому понад 200 кандидатів з усього політичного спектру протягом останніх днів вийшли з трьох турів другого туру, щоб розчистити шлях для того, хто мав найкращі шанси перемогти "Національне об'єднання" у своєму окрузі, схоже, дає результати.

Опитування IFOP для LCI та Le Figaro показало, що "Національний фронт" отримує від 210 до 240 місць, порівняно з 240-270 до виходу з партії. Лівий "Новий народний фронт" опинився на другому місці з 170-200 місцями, випередивши центристську групу "Разом" президента Еммануеля Макрона з 95-125 місцями. Консервативні республіканці, за прогнозами, отримають від 25 до 45 місць.

У середу опитування Harris Interactive прогнозувало для "Національного фронту" від 190 до 220 місць. В "Національному об'єднанні" заявили, що не будуть керувати урядом, якщо не отримають абсолютної більшості, необхідної їм для повної свободи дій. Ле Пен і голова партії Джордан Барделла також неодноразово критикували "Республіканський фронт", заявляючи, що він демонструє зневагу до їхніх виборців.

Партія Ле Пен на виборах

Декілька тижнів тому у Франції під час виборів до Європарламенту "Національне об'єднання" зі значним відривом перемогло партію президента Еммануеля Макрона "Відродження".

Після цього Макрон заявив про розпуск парламенту та проведення позачергових виборів. Перший тур пройшов на минулих вихідних, "Національне об'єднання" отримало 33,14% голосів, а пропрезидентський блок набрав лише 20,04%.

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