Во Франции ультраправые потеряли позиции перед вторым туром выборов в парламент

По данным опросов, такие результаты свидетельствуют о том, что усилия основных партий, направленные на блокирование ультраправых, могут оказаться успешными.

Опрос показал, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает больше мест, чем любая другая партия, но в то же время не преодолевает порог в 289 голосов, который необходим для получения абсолютного большинства.

Из этого следует, что "республиканский фронт", благодаря которому более 200 кандидатов из всего политического спектра в течение последних дней вышли из трех туров второго тура, чтобы расчистить путь для того, кто имел лучшие шансы победить "Национальное объединение" в своем округе, похоже, дает результаты.

Опрос IFOP для LCI и Le Figaro показал, что "Национальный фронт" получает от 210 до 240 мест по сравнению с 240-270 до выхода из партии. Левый "Новый народный фронт" оказался на втором месте со 170-200 местами, опередив центристскую группу "Итого" президента Эммануэля Макрона с 95-125 местами. Консервативные республиканцы, по прогнозам, получат от 25 до 45 мест.

В среду опрос Harris Interactive прогнозировал для "Национального фронта" от 190 до 220 мест. В "Национальном объединении" заявили, что не будут руководить правительством, если не получат абсолютного большинства, необходимого им для полной свободы действий. Ле Пен и глава партии Джордан Барделла также неоднократно критиковали "Республиканский фронт", заявляя, что он демонстрирует пренебрежение их избирателями.

Партия Ле Пен на выборах

Несколько недель назад во Франции во время выборов в Европарламент "Национальное объединение" со значительным отрывом победило партию президента Эммануэля Макрона "Возрождение".

После этого Макрон заявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Первый тур прошел на минувших выходных, "Национальное объединение" получило 33,14% голосов, а пропрезидентский блок набрал всего 20,04%.

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